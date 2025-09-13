Las categorías formativas jugaron la 7º fecha | Infoeme
Sabado 13 de Septiembre 2025
Sabado 13 de Septiembre 2025
Olavarría
 deportes
 fútbol menor
 - 13 de Septiembre de 2025 | 20:38

Las categorías formativas jugaron la 7º fecha

En el transcurso del sábado se jugó una nueva fecha del Torneo Clausura “Eduardo `Topo´ Draghi” y fue otra fecha con muchos goles.

Fotos: Andrés Arouxet

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó la 7° fecha en diferentes escenarios y más de una veintena de partidos.

 

 

Embajadores y El Fortín animaron el duelo destacado de la fecha y el “Fortinero” logró una leve ventaja en un cruce muy parejo.

 

Además, hubo victorias en todos los cruces para Hinojo en dos partidos, Ferro y Racing en cuatro.

 

Por último, Estudiantes sumó en todos, pero fue igualdad en Octava y Sierra Chica y Loma Negra se enfrentaron cuatro partidos con dos festejos para el representante de la Capital del Granito Rojo.

 

 

Los resultados:

 

En Décima

Embajadores 2 –  4 El Fortín

Hinojo 3 – 0 San Martín

Estudiantes 3 – 0 Municipales 

Sierra Chica 2 – 0 Loma Negra 

En Novena

Embajadores 1 – 1 El Fortín

Hinojo 3 – 1 San Martín

Estudiantes 1 – 0 Municipales 

En Octava

Colonias y Cerros 0 – 8 Ferro 

El Fortín 1 – 2 Embajadores 

Estudiantes 2 – 2 Municipales 

Sierra Chica 0 – 0 Loma Negra 

En Séptima

Colonias y Cerros 0 – 3 Ferro 

El Fortín 0 – 0 Embajadores 

Racing 5 – 1 Luján 

Embajadores B 0 – 4 Estudiantes 

En Sexta

Colonias y Cerros 0 – 3 Ferro 

El Fortín 0 – 1 Embajadores

Racing 7 – 0 Luján 

Municipales 1 – 2 Estudiantes 

Sierra Chica 0 – 1 Loma Negra 

En Quinta

Colonias y Cerros 0 – 1 Ferro 

El Fortín 2 – 1 Embajadores

Racing 8 – 0 Luján 

Municipales 0 – 4 Estudiantes 

Sierra Chica 1 – 0 Loma Negra 

Torneo Proyección

En Décima

Embajadores 2 – 2 El Fortín

En Novena

Embajadores 1 – 1 El Fortín

 

