Las categorías formativas jugaron la 7º fecha

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó la 7° fecha en diferentes escenarios y más de una veintena de partidos.

Embajadores y El Fortín animaron el duelo destacado de la fecha y el “Fortinero” logró una leve ventaja en un cruce muy parejo.

Además, hubo victorias en todos los cruces para Hinojo en dos partidos, Ferro y Racing en cuatro.

Por último, Estudiantes sumó en todos, pero fue igualdad en Octava y Sierra Chica y Loma Negra se enfrentaron cuatro partidos con dos festejos para el representante de la Capital del Granito Rojo.

Los resultados:

En Décima

Embajadores 2 – 4 El Fortín

Hinojo 3 – 0 San Martín

Estudiantes 3 – 0 Municipales

Sierra Chica 2 – 0 Loma Negra

En Novena

Embajadores 1 – 1 El Fortín

Hinojo 3 – 1 San Martín

Estudiantes 1 – 0 Municipales

En Octava

Colonias y Cerros 0 – 8 Ferro

El Fortín 1 – 2 Embajadores

Estudiantes 2 – 2 Municipales

Sierra Chica 0 – 0 Loma Negra

En Séptima

Colonias y Cerros 0 – 3 Ferro

El Fortín 0 – 0 Embajadores

Racing 5 – 1 Luján

Embajadores B 0 – 4 Estudiantes

En Sexta

Colonias y Cerros 0 – 3 Ferro

El Fortín 0 – 1 Embajadores

Racing 7 – 0 Luján

Municipales 1 – 2 Estudiantes

Sierra Chica 0 – 1 Loma Negra

En Quinta

Colonias y Cerros 0 – 1 Ferro

El Fortín 2 – 1 Embajadores

Racing 8 – 0 Luján

Municipales 0 – 4 Estudiantes

Sierra Chica 1 – 0 Loma Negra

Torneo Proyección

En Décima

Embajadores 2 – 2 El Fortín

En Novena

Embajadores 1 – 1 El Fortín