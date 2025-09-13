Las categorías formativas jugaron la 7º fecha

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó la 7° fecha en diferentes escenarios y más de una veintena de partidos.
Embajadores y El Fortín animaron el duelo destacado de la fecha y el “Fortinero” logró una leve ventaja en un cruce muy parejo.
Además, hubo victorias en todos los cruces para Hinojo en dos partidos, Ferro y Racing en cuatro.
Por último, Estudiantes sumó en todos, pero fue igualdad en Octava y Sierra Chica y Loma Negra se enfrentaron cuatro partidos con dos festejos para el representante de la Capital del Granito Rojo.
Los resultados:
En Décima
Embajadores 2 – 4 El Fortín
Hinojo 3 – 0 San Martín
Estudiantes 3 – 0 Municipales
Sierra Chica 2 – 0 Loma Negra
En Novena
Embajadores 1 – 1 El Fortín
Hinojo 3 – 1 San Martín
Estudiantes 1 – 0 Municipales
En Octava
Colonias y Cerros 0 – 8 Ferro
El Fortín 1 – 2 Embajadores
Estudiantes 2 – 2 Municipales
Sierra Chica 0 – 0 Loma Negra
En Séptima
Colonias y Cerros 0 – 3 Ferro
El Fortín 0 – 0 Embajadores
Racing 5 – 1 Luján
Embajadores B 0 – 4 Estudiantes
En Sexta
Colonias y Cerros 0 – 3 Ferro
El Fortín 0 – 1 Embajadores
Racing 7 – 0 Luján
Municipales 1 – 2 Estudiantes
Sierra Chica 0 – 1 Loma Negra
En Quinta
Colonias y Cerros 0 – 1 Ferro
El Fortín 2 – 1 Embajadores
Racing 8 – 0 Luján
Municipales 0 – 4 Estudiantes
Sierra Chica 1 – 0 Loma Negra
Torneo Proyección
En Décima
Embajadores 2 – 2 El Fortín
En Novena
Embajadores 1 – 1 El Fortín