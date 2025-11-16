Liga Pre-Federal: Weisbeck, Di Salvo y Beltramella, al Federal

La competencia nacional que otorga clasificaciones a la Liga Federal sigue con su disputa en todo el territorio nacional y fue con presencia olavarriense en varios escenarios.

En el Duggan Martignoni, Ariel Weisbeck, Gastón Di Salvo y Matías Beltramella fueron parte de la victoria de Independiente ante Alumni por 74 a 62 que decretó la clasificación tandilense a una nueva edición de la Liga Federal.

El “Rojinegro” que campeón defensor del título provincial, obtuvo por sexta vez consecutiva su clasificación deportiva a la tercera categoría del básquet nacional y en la noche del viernes tuvo a Ariel Weisbeck como “Doble-Doble” figura con 21 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y 1 tapa en 34:20.

Además, Gastón Di Salvo jugó 27:33 minutos con 10 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones y Matías Beltramella no vio acción.

Dentro de la Zona Sur que contará con Alumni e Independiente como representantes en el Final Four, también hubo definición en Mar del Plata donde Deportivo Sarmiento derrotó 82 a 78 a Kimberley y aseguró su presencia en los Play-Off.

En el Valentín Pérez de la ciudad balnearia, el “Dragón” tuvo a Simón Silber sumando 15 puntos, 4 rebotes y 1 recupero en 23:23 minutos en la cancha y el equipo de Coronel Suárez contó con 26 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 1 tapa para Martín Delgado en 37:53.

Por último, en el Parque Olavarría fue festejo para Racing ante Unión y Progreso que tuvo a los olavarrienses Sebastián Dupín e Iván Leal.

Dupin sumó 7 puntos, 9 rebotes, 5 robos y 1 tapa en 34:51 y Leal, en 37:20, terminó el duelo con 13 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

Por otro lado, en la competencia provincial de La Pampa, Sportivo Independiente sumó una nueva derrota. Fue en el clásico ante Pico Football Club por 81 a 77 con 23:58 minutos jugados para Nicolás Giménez con 14 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia en el “Rojinegro”.

Instancias definitorias iniciaron en la Federación de Básquet de Entre Ríos en búsqueda del campeón y Santa Rosa, con Mauricio Pane, arrancó los Play-Off ante Quique Club y fue victoria en los dos partidos.

En la noche del viernes se impuso 75 a 66 como local con 34:44 minutos para Mauricio Pane con 26 puntos, 9 rebotes y 3 robos y cerrando el fin de semana, como visitante volvió a festejar, esta vez por 54 a 39 y accedió a los Cuartos de Final. El ala-pivot de Olavarría terminó el partido con 35:34 minutos con 9 puntos, 14 rebotes, 1 asistencia y 2 robos.