Detienen a un sargento de la Bonaerense por el secuestro y violación de una joven en La Plata

Un s El sospechoso, identificado como Jonathan Andrés Peralta (32), fue arrestado por efectivos de la DDI en Florencio Varela tras una investigación que combinó cámaras de seguridad, reconocimiento de rostro y el seguimiento del vehículo robado a la víctima.

El ataque ocurrió el jueves pasado en plena tarde, en la zona de City Bell. Según la denuncia, la joven caminaba por la calle 14 entre 474 y 476 cuando fue sorprendida por un hombre que simulaba transportar una caja.

Al acercarse, el agresor arrojó el objeto al suelo, extrajo lo que parecía ser un arma de fuego y la obligó a subir a su auto, un Volkswagen Gol Trend, inmovilizándola antes de alejarse del lugar.

Fue llevada al Parque Pereyra Iraola

La víctima relató que el atacante la llevó al Parque Pereyra Iraola, donde la retuvo por alrededor de tres horas. En ese lapso la interrogó, intentó evitar que escapara y finalmente la sometió sexualmente sin preservativo. Luego, según su testimonio, el hombre esperaba encontrarse allí con terceras personas, algo que finalmente no ocurrió. Tras abandonar el parque, circuló por Camino General Belgrano y Camino Centenario, y liberó a la joven, devolviéndole sus pertenencias, pero quedándose con su vehículo.

Los investigadores reconstruyeron el recorrido posterior al robo mediante cámaras de tránsito, declaraciones y análisis del trayecto. Ese trabajo los llevó a la zona de Florencio Varela, donde el sospechoso fue individualizado como miembro activo de la Policía Bonaerense, con domicilio en Ingeniero Allan. La confirmación surgió tras comparativas de rostro y la revisión del personal policial destacado en la región.

Localizaron el auto

Ayer por la tarde, Peralta fue observado saliendo de su casa a bordo de un Nissan March blanco sin patente colocada. El auto tenía pedido de secuestro por “robo automotor”. Al interceptarlo, la policía encontró una pistola Bersa BP9CC calibre 9 mm, municiones, una chapa patente apócrifa y documentación vinculada a la investigación.

El sargento quedó aprehendido y quedó imputado por robo calificado de automotor, abuso sexual y privación ilegal de la libertad. Interviene la UFI N.º 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, junto al Juzgado de Garantías N.º 5. Las autoridades investigan ahora si Peralta pudo haber participado en otros hechos de características similares. (DIB)