Domingo 16 de Noviembre 2025 - 23:16hs
 16 de Noviembre de 2025 | 23:10

Torneo Regional Amateur: Embajadores ganó en Bolívar y lidera

En Bolívar, inició la fecha del Torneo Regional Amateur para la Zona 4 y fue con importante victoria para Embajadores que lidera.

Foto: FM10 Radio Bolívar

Embajadores venció a Balonpié en condición de visitante en el inicio de los desquites del certamen que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A.

 

El CEO venció 2 a 0 a Balonpié en el estadio de Alem y es puntero de su grupo con tres triunfos sobre cuatro fechas jugadas. Los goles del elenco que dirige Fernando Di Carlo llegaron en el complemento y fueron obra de Santino Sacchi y Federico Sacher.

 

La fecha para el Grupo 4 de la Región Pampeana Sur se completará en la noche del lunes en el Domingo Colasurdo, cuando Ferro reciba a Loma Negra.

 

