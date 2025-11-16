Torneo Regional Amateur: Embajadores ganó en Bolívar y lidera

Embajadores venció a Balonpié en condición de visitante en el inicio de los desquites del certamen que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A.

El CEO venció 2 a 0 a Balonpié en el estadio de Alem y es puntero de su grupo con tres triunfos sobre cuatro fechas jugadas. Los goles del elenco que dirige Fernando Di Carlo llegaron en el complemento y fueron obra de Santino Sacchi y Federico Sacher.

La fecha para el Grupo 4 de la Región Pampeana Sur se completará en la noche del lunes en el Domingo Colasurdo, cuando Ferro reciba a Loma Negra.