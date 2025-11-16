Torneo Regional Amateur: arrancaron los desquites y el clásico fue "Bataraz"

El certamen que organiza el Consejo Federal inició con la ronda de desquites y por la 4° fecha volvió a haber clásico donde festejó Estudiantes como local.

El “Bataraz” derrotó 1 a 0 a Racing en el estadio central del Parque Guerrero y llegó a líder de su grupo. Balthazar Padín marcó el único gol del encuentro a los 30 minutos.

En un discretísimo partido, Estudiantes hizo lo que debía. Se tomó revancha, venció a su clásico rival, le quitó el invicto y llegó a la punta de la Zona 5.

Poco y nada pasó en los más de 90 minutos que se disputaron ante un buen marco de público en el Parque Guerrero, porque Racing inexplicablemente prefirió defenderse de los casi nulos ataques de su rival y Estudiantes nunca desesperó por el control de la pelota.

Mucho pelotazo, juego poco vistoso y algún que otro remate lejano pasaron hasta que, a los 30 minutos de la primera parte, Balthazar Padín apareció por el segundo palo para aprovechar el rebote de Vivas y marcar el único gol de la tarde.

En el complemento, y ya en desventaja, el “Chaira” ganó metros, pero no profundidad y si bien generó buenas respuestas de Biscardi a remates de larga distancia de Cevasco y Ordozgoiti, lejos estuvo de ser el elenco que se lució ante el mismo rival en la fecha inaugural del certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A.

No pudo tampoco aprovechar el hombre de más el elenco dirigido por Roberto Tucker y terminó sufriendo su primera derrota para compartir la punta del grupo nada más ni nada menos que con su clásico rival.

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Nicolás Moreno

Estudiantes (1): Ramiro Biscardi; Enzo Leguizamón, Lautaro Castarés, Manuel Garrido, Leonardo Vitale; Franco Peralta (M. Chevrot), Gerónimo Candia, Emmanuel Sbardolini (R. Alonso), Diego San Julián; Balthazar Padín (M. Borda), Joaquín Stular (B. Peralta). DT- Mauricio Peralta

Racing (0): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker (F. Kolman), Ayrton Palmieri, Jano Martínez, Gonzalo Izaguirre; Santiago Izaguirre, Claudio Cevasco (B. Bortolotti), Bernardo Pérez Ramírez (M. Ordozgoiti); Nadid Hadad (U. Mormando), Pablo Mujica; Luciano Rojas. DT- Roberto Tucker

Amonestados: Leguizamón, Garrido (CAE); Tucker, Palmieri, Martínez, Mujica, Rojas (RAC)

Expulsados: Peralta -DT- y Castarés (CAE)

Goles: 30´ PT Balthazar Padín (CAE)