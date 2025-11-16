Golf: Juan Ignacio Messineo se consagró campeón del Campeonato del Club Match Play

En el campo de golf del Parque Guerrero se disputó la Final del torneo más importante del año y en los 36 hoyos disputados en la cancha MAFF, los protagonistas debieron hacerle frente a importantes ráfagas de viento.

En los primeros 18, jugados por la mañana del domingo, García Pinto consiguió posicionarse dos arriba gracias a un desempeño sólido en los tramos iniciales.

Sin embargo, por la tarde la historia tomó un giro inesperado. Messineo Baliño, que llegó a estar cinco abajo en el desarrollo del match, protagonizó una remontada memorable.

En una definición cargada de tensión, logró superar a García Pinto en los últimos dos hoyos y quedarse con su primer Campeonato del Club Match Play, cerrando el duelo en el hoyo 36 con una victoria que quedará en la historia reciente del golf “albinegro”.

Tras la consagración, Messineo Baliño expresó la emoción del momento y se lo dedicó a su pareja y a su familia: “Ganar este campeonato se siente como un desahogo enorme. Hace muchísimos años que estoy acá adentro y hoy jugamos muy bien. Fue un día muy largo y el clima realmente dificultó todo, pero sabía que tenía que seguir intentando, luchando hoyo a hoyo para tratar de llevarme el campeonato”.

Por otro lado, en la Final de Segunda categoría, Antonio Da Silva se impuso a Francisco Arenas mostrando gran contundencia, terminando dos arriba con un hoyo por jugar y en la Final de Tercera, el campeón fue Ricardo Graselli, quien debió extender el duelo al hoyo 19 para quedarse con una victoria muy disputada frente a Gustavo Belachur.

Fuente: prensa CAE