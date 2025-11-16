Se suspendió el Aniversario de Loma Negra y la Fiesta del Vermut de Colonia Nievas

El Municipio de Olavarría informó que fue suspendido el festejo por el aniversario de Loma Negra y la Fiesta del Vermut de Colonia Nievas que estaba programada para este domingo en nuestra ciudad.

En la mañana de este domingo, voceros del Municipio confirmaron que ambos eventos programados para la jornada de hoy tuvieron que ser suspendidos.

Loma Negra se preparaba para celebrar su 122° aniversario mientras que Colonia Nievas, por su parte, tenía todo listo para realizar su Primera Fiesta del Vermut, pero dichos festejos fueron suspendidos tras la confirmación oficial del municipio de Olavarría.

Cabe destacar que, por el momento, no trascendió cuándo se realizarán los eventos suspendidos.