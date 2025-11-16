Se suspendió el Aniversario de Loma Negra y la Fiesta del Vermut de Colonia Nievas | Infoeme
Domingo 16 de Noviembre 2025 - 14:26hs
Domingo 16 de Noviembre 2025 - 14:26hs
Olavarría
 - 16 de Noviembre de 2025 | 11:04

Se suspendió el Aniversario de Loma Negra y la Fiesta del Vermut de Colonia Nievas

Así lo confirmó de manera oficial el Municipio en la mañana de este domingo sobre los eventos que estaban programados para la jornada de hoy. 

El Municipio de Olavarría informó que fue suspendido el festejo por el aniversario de Loma Negra y la Fiesta del Vermut de Colonia Nievas que estaba programada para este domingo en nuestra ciudad. 

En la mañana de este domingo, voceros del Municipio confirmaron que ambos eventos programados para la jornada de hoy tuvieron que ser suspendidos. 

Loma Negra se preparaba para celebrar su 122° aniversario mientras que Colonia Nievas, por su parte, tenía todo listo para realizar su Primera Fiesta del Vermut, pero dichos festejos fueron suspendidos tras la confirmación oficial del municipio de Olavarría. 

Cabe destacar que, por el momento, no trascendió cuándo se realizarán los eventos suspendidos. 

 

