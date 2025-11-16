El 3° “Cross de Universo” con mucho barro y festejos para Sosa y Trumpio | Infoeme
El 3° “Cross de Universo” con mucho barro y festejos para Sosa y Trumpio

En la mañana de este domingo se completó una nueva edición del “Cross de Universo” y entre el centenar de atletas presentes, las victorias fueron para Luciano Sosa y Laura Trumpio. 

Fotos: Verito Fotografías

En inmediaciones del Club Embajadores se realizó la 3° edición del “Cross de Universo” que contó con una exigente competencia en 8 y 3 kilómetros y más de 100 deportistas.

 

 

La carrera que inició demorada debido las intensas lluvias de la noche del sábado y le hizo frente al viento, consagró a Luciano Sosa en Caballeros y Laura Trumpio entre las Damas.

 

Además, en la distancia recreativa de 3K, los primeros fueron Braian Márquez y Marina Musa.

 

 

Los resultados:

8K:

Damas:

1° Laura Trumpio con 39:01

2° Yamila Evaristo con 40:56

3° Brenda Antonio con 41:30

4° Carolina Bustos

5° Agustina Castex

 

Caballeros:

1° Luciano Sosa con 30:01

2° Diego Ortiz con 30:37

3° Carlos Devia con 31:07

4° Martín Trumpio

5° Pablo Ingratta

 

3K:

Damas:

1° Marina Musa con 17:46

2° Yesica Recofsky

3° Noelia Salicio

Caballeros:

1° Braian Márquez con 13:25

2° Martín Vera

3° Maximiliano Méndez

 

