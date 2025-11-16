El 3° “Cross de Universo” con mucho barro y festejos para Sosa y Trumpio

En inmediaciones del Club Embajadores se realizó la 3° edición del “Cross de Universo” que contó con una exigente competencia en 8 y 3 kilómetros y más de 100 deportistas.
La carrera que inició demorada debido las intensas lluvias de la noche del sábado y le hizo frente al viento, consagró a Luciano Sosa en Caballeros y Laura Trumpio entre las Damas.
Además, en la distancia recreativa de 3K, los primeros fueron Braian Márquez y Marina Musa.
Los resultados:
8K:
Damas:
1° Laura Trumpio con 39:01
2° Yamila Evaristo con 40:56
3° Brenda Antonio con 41:30
4° Carolina Bustos
5° Agustina Castex
Caballeros:
1° Luciano Sosa con 30:01
2° Diego Ortiz con 30:37
3° Carlos Devia con 31:07
4° Martín Trumpio
5° Pablo Ingratta
3K:
Damas:
1° Marina Musa con 17:46
2° Yesica Recofsky
3° Noelia Salicio
Caballeros:
1° Braian Márquez con 13:25
2° Martín Vera
3° Maximiliano Méndez