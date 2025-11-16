Tras la tormenta, Olavarría se encuentra bajo alerta amarillo por viento: cayeron más de 25 milímetros de lluvia  | Infoeme
Domingo 16 de Noviembre 2025 - 14:26hs
20°
Domingo 16 de Noviembre 2025 - 14:26hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Servicio Meteorológico Nacional
 - 16 de Noviembre de 2025 | 11:24

Tras la tormenta, Olavarría se encuentra bajo alerta amarillo por viento: cayeron más de 25 milímetros de lluvia 

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada con fuertes vientos y el cielo parcialmente nublado. 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes vientos para este domingo en Olavarría y la región con intensas ráfagas tras una madrugada con abundantes lluvias.

La Estación Meteorológica local detalló que para las registró una temperatura de 16°C, la humedad fue del 90% y el cielo nublado. Asimismo, especificó que el registro total de la lluvia caída durante la madrugada fue de 25.5 milímetros.

Por su parte, el SMN emitió un alerta amarillo por viento para el mediodía de este domingo, con vientos de entre 32 y 41 km/h desde el oeste y ráfagas de hasta 70 km/h. En tanto, el cielo estará parcialmente nublado y se espera una temperatura máxima estimada de 20°C.

Desde el SMN, se detalló que "el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 25 y 50 km/h, con ráfagas estimadas entre 50 y 75 km/h.".

En ese sentido, la entidad recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse, y mantenerse informado por autoridades o canales oficiales.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME