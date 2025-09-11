Hockey: las Damas del “Bata” fueron locales

La cancha sintética del Parque Guerrero recibió una nueva fecha de la Federación Tandilense de Hockey y fue para las Damas que recibieron a UNCAS.
Los equipos del “Bata”, en la última fecha de la Fase Regular, disputaron todos los partidos oficiales y a su vez, hubo Sub 12 Formativo.
Los resultados:
Sub14:
CAE 1 (Emilia Szulewicz Escudero) – 1 UNCAS
Sub16:
CAE 3 (Martina Sosa, Mercedes Olivieri y Elena Arcumano) – 0 UNCAS
Sub19:
CAE 8 (Clara Tolosa, Victoria Meira -3-, Teresa Arouxet -2-, Emilia Martínez Amoroso y Ema Ramírez) – 1 UNCAS
Intermedia:
CAE 0 – 4 UNCAS
Primera:
CAE 3 (Victoria Meira -2- y Emilia Martínez Amoroso) – 4 UNCAS
Fuente: prensa CAE