Hockey: las Damas del “Bata” fueron locales

La cancha sintética del Parque Guerrero recibió una nueva fecha de la Federación Tandilense de Hockey y fue para las Damas que recibieron a UNCAS.

Los equipos del “Bata”, en la última fecha de la Fase Regular, disputaron todos los partidos oficiales y a su vez, hubo Sub 12 Formativo.

Los resultados:

Sub14:

CAE 1 (Emilia Szulewicz Escudero) – 1 UNCAS

Sub16:

CAE 3 (Martina Sosa, Mercedes Olivieri y Elena Arcumano) – 0 UNCAS

Sub19:

CAE 8 (Clara Tolosa, Victoria Meira -3-, Teresa Arouxet -2-, Emilia Martínez Amoroso y Ema Ramírez) – 1 UNCAS

Intermedia:

CAE 0 – 4 UNCAS

Primera:

CAE 3 (Victoria Meira -2- y Emilia Martínez Amoroso) – 4 UNCAS

Fuente: prensa CAE