Hockey: las Damas del “Bata” fueron locales | Infoeme
Viernes 12 de Septiembre 2025 - 2:58hs
12°
Viernes 12 de Septiembre 2025 - 2:58hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  deportes
 |  Hockey
 - 11 de Septiembre de 2025 | 17:59

Hockey: las Damas del “Bata” fueron locales

En la jornada del último sábado, el hockey femenino del Club Estudiantes tuvo actividad oficial y fue en condición de local.

Foto: Archivo

La cancha sintética del Parque Guerrero recibió una nueva fecha de la Federación Tandilense de Hockey y fue para las Damas que recibieron a UNCAS.

 

Los equipos del “Bata”, en la última fecha de la Fase Regular, disputaron todos los partidos oficiales y a su vez, hubo Sub 12 Formativo.

 

Los resultados:

Sub14:

CAE 1 (Emilia Szulewicz Escudero) – 1 UNCAS

 

Sub16:

CAE 3 (Martina Sosa, Mercedes Olivieri y Elena Arcumano) – 0 UNCAS

 

Sub19:

CAE 8 (Clara Tolosa, Victoria Meira -3-, Teresa Arouxet -2-, Emilia Martínez Amoroso y Ema Ramírez) – 1 UNCAS

 

Intermedia:

CAE 0 – 4 UNCAS

 

Primera:

CAE 3 (Victoria Meira -2- y Emilia Martínez Amoroso) – 4 UNCAS

 

Fuente: prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME