 10 de Septiembre de 2025 | 21:03

Festejos para las dos Selecciones en Coronel Pringles

Iniciaron los desquites del Torneo de Selecciones y en la tarde de este miércoles, las Selecciones de Olavarría consiguieron festejos.

En Coronel Pringles, los selectivos de la Liga de Fútbol de Olavarría sumaron dos valiosos triunfos en el certamen que organiza el Consejo Federal y fiscaliza la Federación Bonaerense Pampeana.

 

Para completar la cuarta fecha, la programación inició con la goleada de la Selección de Olavarría Sub13 que lidera el Grupo 1. Fue 9 a 0 ante Coronel Pringles con 4 goles de Tiziano Padín, Valentín Benítez, que marcó tres, Francisco Arroquy e Ian Van Dik.

 

Luego, en la cancha del Centro de Almaceneros Deportivo, Olavarría Sub15 se impuso 2 a 1 a los locales. Ignacio Cotovich y Bautista Vivas aportaron los goles para mantener intactas las chances de clasificación. 

 

