Torneo Federal A: Pablo Mujica, el único que jugó

Pablo Mujica fue el único de los deportistas de Olavarría que sumó minutos en la 7° fecha de la segunda ronda de la competencia que otorga ascenso a la Primera Nacional.

En Mar del Plata, Kimberley y Villa Mitre no pasaron del 0 en un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos en el nonagonal.

El “Dragón”, que no tuvo a Bruno Di Bello, deberá jugar la segunda Fase de la Reválida y el equipo de Bahía Blanca, con Mujica jugando los primeros 45 minutos, quedó casi sin chances de clasificación por el primero de los ascensos.

Además, dentro de la Zonza Campeonato, Club Ciudad de Bolívar es el nuevo líder al derrotar a Cipolletti 1 a 0 en “La Visera de Cemento”. En el “Celeste” que logró la clasificación a la Copa Argentina, Mateo Guevara estuvo entre los convocados, pero quedó fuera de la lista de jugadores habilitados para el partido.

Por último, en la Zona Reválida, Santamarina perdió 2 a 0 ante Germinal en condición de local y además de quedar anteúltimo en la tabla de posiciones se quedó sin DT tras la renuncia de Jorge Izquierdo quien contaba con el olavarriense Rubén Istrillarte como uno de los colaboradores. Quimey Marín, sigue en recuperación de su lesión.