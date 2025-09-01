Primera Nacional: la fecha, con tres locales y un festejo | Infoeme
Primera Nacional: la fecha, con tres locales y un festejo

En el transcurso del fin de semana se completó una nueva presentación de los olavarrienses en la Primera Nacional y fue con un festejo.

Foto: Prensa Mitre

Los tres futbolistas de Olavarría en la segunda categoría del fútbol argentino volvieron a ser tenidos en cuenta en la 29° fecha, pero sólo hubo una victoria.

 

Carlos Battigelli, Ignacio Pietrobono y Facundo Wiechniak estuvieron presentes en las presentaciones de sus equipos, pero sólo hubo festejo para el arquero.

 

Deportivo Maipú volvió a la victoria tras cuatro partidos al derrotar a Deportivo Madryn por 2 a 1. En Mendoza, el arquero del “Cruzado” fue Ignacio Pietrobono que jugó los 90´.

 

Además, Mitre igualó 2 a 2 ante Chacarita en Buenos Aires y se acerca a puestos de Reducido. Facundo Wiechniak jugó todo el partido en uno de los representativos de Santiago del Estero en la divisional.

 

Por último, Central Norte no pudo en su visita a Jujuy y cayó ante Gimnasia por 1 a 0. Carlos Battigelli fue uno de los jugadores del equipo de Salta que no ingresó.

 

