Primera Nacional: la fecha, con tres locales y un festejo

Los tres futbolistas de Olavarría en la segunda categoría del fútbol argentino volvieron a ser tenidos en cuenta en la 29° fecha, pero sólo hubo una victoria.

Carlos Battigelli, Ignacio Pietrobono y Facundo Wiechniak estuvieron presentes en las presentaciones de sus equipos, pero sólo hubo festejo para el arquero.

Deportivo Maipú volvió a la victoria tras cuatro partidos al derrotar a Deportivo Madryn por 2 a 1. En Mendoza, el arquero del “Cruzado” fue Ignacio Pietrobono que jugó los 90´.

Además, Mitre igualó 2 a 2 ante Chacarita en Buenos Aires y se acerca a puestos de Reducido. Facundo Wiechniak jugó todo el partido en uno de los representativos de Santiago del Estero en la divisional.

Por último, Central Norte no pudo en su visita a Jujuy y cayó ante Gimnasia por 1 a 0. Carlos Battigelli fue uno de los jugadores del equipo de Salta que no ingresó.