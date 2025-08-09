Torneo Zonal U15: Olavarría se recuperó rápido

La Selección de la Asociación de Básquet de Olavarría U15 Masculina sumó su primer festejo en Tres Arroyos.

El equipo de la ABO derrotó 74 a 32 a Tandil y se recuperó rápido tras la derrota en el estreno, sumando su primera victoria.

Los dirigidos por Emiliano Coppero dominaron de principio a fin las acciones del duelo, pero en el segundo parcial lograron una diferencia que fue irremontable para los tandilenses que debutaron en la competencia clasificatoria al Torneo Provincial.

Salvador Núñez con 16 puntos fue el goleador del equipo olavarriense que completará sus actuaciones en el gimnasio de Costa Sud con dos presentaciones en el transcurso del domingo.

Síntesis Tandil – Olavarría:

Estadio: Costa Sud

Árbitros:

Tandil (32): Di Marco (5), Iribarne (6), Rodríguez (2), Oroná (0), Padrón (3) -FI- Vignoli (5), Barsottini (2), Mango (3), Larea (4), Málaga Echevarría (0), Garegnani (2), Sabatte (0). DT-

Olavarría (74): Marín (9), Francese (4), Bahl (8), Elizaga (2), Etchevarne (2) -FI- Núñez (16), Neuville Galli (2), Barsi Palavecino (4), Garcés (8), Rébolo (2), Levenbrik (9), Nievas Luna (8). DT- Emiliano Coppero

Parciales: 9 – 13; 15 – 44; 22 – 66 y 32 – 74.

Fuente: Prensa ABO