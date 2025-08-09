Fútbol Menor: tras varios intentos, se completó la fecha

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas logró completar la 3º fecha.
En diferentes escenarios se completó la fecha que había iniciado con tres duelos entre Racing y Embajadores semanas atrás y en los tres duelos restantes, el “Chaira” sumó dos conquistas.
Además, El Fortín y Estudiantes ganaron en todos sus partidos y en el resto de los cruces, hubo paridad.
Los resultados:
En Décima
San Martín 2 – 0 Municipales
Hinojo 0 – 2 El Fortín
Sierra Chica 0 – 2 Ferro
Racing 2 – 0 Embajadores
En Novena
San Martín 1 – 1 Municipales
Hinojo 0 – 2 El Fortín
Racing 0 – 2 Embajadores
En Octava
Hinojo 0 – 0 El Fortín
Colonias y Cerros 0 – 6 Estudiantes
Sierra Chica 0 – 0 Ferro
Racing 1 – 0 Embajadores
En Séptima
Embajadores B 0 – 1 San Martín
Colonias y Cerros 0 – 6 Estudiantes
Loma Negra 1 – 0 Luján
En Sexta
Colonias y Cerros 0 – 3 Estudiantes
Loma Negra 3 – 1 Luján
Sierra Chica 1 – 2 Ferro
En Quinta
San Martín 0 – 1 Municipales
Hinojo 0 – 2 El Fortín
Colonias y Cerros 1 – 2 Estudiantes
Loma Negra 3 – 0 Luján
Sierra Chica 0 – 0 Ferro