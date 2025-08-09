Fútbol Menor: tras varios intentos, se completó la fecha

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas logró completar la 3º fecha.

En diferentes escenarios se completó la fecha que había iniciado con tres duelos entre Racing y Embajadores semanas atrás y en los tres duelos restantes, el “Chaira” sumó dos conquistas.

Además, El Fortín y Estudiantes ganaron en todos sus partidos y en el resto de los cruces, hubo paridad.

Los resultados:

En Décima

San Martín 2 – 0 Municipales

Hinojo 0 – 2 El Fortín

Sierra Chica 0 – 2 Ferro

Racing 2 – 0 Embajadores

En Novena

San Martín 1 – 1 Municipales

Hinojo 0 – 2 El Fortín

Racing 0 – 2 Embajadores

En Octava

Hinojo 0 – 0 El Fortín

Colonias y Cerros 0 – 6 Estudiantes

Sierra Chica 0 – 0 Ferro

Racing 1 – 0 Embajadores

En Séptima

Embajadores B 0 – 1 San Martín

Colonias y Cerros 0 – 6 Estudiantes

Loma Negra 1 – 0 Luján

En Sexta

Colonias y Cerros 0 – 3 Estudiantes

Loma Negra 3 – 1 Luján

Sierra Chica 1 – 2 Ferro

En Quinta

San Martín 0 – 1 Municipales

Hinojo 0 – 2 El Fortín

Colonias y Cerros 1 – 2 Estudiantes

Loma Negra 3 – 0 Luján

Sierra Chica 0 – 0 Ferro