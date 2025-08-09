Fútbol Menor: tras varios intentos, se completó la fecha | Infoeme
Sabado 09 de Agosto 2025 - 23:37hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 9 de Agosto de 2025 | 23:18

Fútbol Menor: tras varios intentos, se completó la fecha

Luego de varios intentos fallidos por malas condiciones climáticas, se jugó la continuidad del Torneo Clausura “Topo Draghi”.

Foto: Prensa CAE

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas logró completar la 3º fecha.

 

En diferentes escenarios se completó la fecha que había iniciado con tres duelos entre Racing y Embajadores semanas atrás y en los tres duelos restantes, el “Chaira” sumó dos conquistas.

 

Además, El Fortín y Estudiantes ganaron en todos sus partidos y en el resto de los cruces, hubo paridad.

 

Los resultados:

En Décima

San Martín 2 – 0 Municipales

Hinojo 0 – 2 El Fortín 

Sierra Chica 0 – 2 Ferro 

Racing 2 – 0 Embajadores 

 

En Novena

San Martín 1 – 1 Municipales

Hinojo 0 – 2 El Fortín 

Racing 0 – 2 Embajadores 

 

En Octava

Hinojo 0 – 0 El Fortín 

Colonias y Cerros 0 – 6 Estudiantes

Sierra Chica 0 – 0 Ferro 

Racing 1 – 0 Embajadores 

 

En Séptima

Embajadores B 0 – 1 San Martín 

Colonias y Cerros 0 – 6 Estudiantes 

Loma Negra 1 – 0 Luján 

 

En Sexta

Colonias y Cerros 0 – 3 Estudiantes

Loma Negra 3 – 1 Luján 

Sierra Chica 1 – 2 Ferro 

 

En Quinta

San Martín 0 – 1 Municipales

Hinojo 0 – 2 El Fortín 

Colonias y Cerros 1 – 2 Estudiantes 

Loma Negra 3 – 0 Luján 

Sierra Chica 0 – 0 Ferro 

 

