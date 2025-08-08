Torneo Zonal U15: derrota en el debut para Olavarría | Infoeme
Torneo Zonal U15: derrota en el debut para Olavarría

En la tarde de este viernes inició el Torneo Zonal U15 y en la jornada inaugural, la Selección de Olavarría perdió.

El representante U15 de la Asociación de Básquet de Olavarría no tuvo el mejor debut en Tres Arroyos ya que cayó en su primera presentación.

 

El equipo de la ABO perdió 61 a 53 ante Necochea en el primer partido del certamen clasificatorio al Torneo Provincial U15. El goleador del duelo fue el olavarriense Sebastián Garcés con 17 puntos.

 

Los dirigidos por Emiliano Coppero tuvieron dos buenos parciales que le permitieron dominar en varios pasajes del cotejo disputado en Costa Sud, pero Necochea aprovechó buenas rachas para lograr quedarse con la victoria.

 

Pronta revancha tendrá el equipo de la ABO ya que en el primer turno del sábado enfrentará a Tandil.


Síntesis Olavarría – Necochea:

Estadio: Costa Sud

Árbitros:

Olavarría (53): Nievas (0), Garcés (17), Bahl (5), Neuville (1), Francese (4) -FI- Etchevarne (2), Levenbrik (4), Barsi Palavecino (5), Àlvarez (0), Marín (12), Rebolo (0), Elizaga (3). DT- Coopero Emiliano

Necochea (61): Álvarez (4), Días (3), Mónaco (7), Lagar (0), Ortiz Longhi (3) -FI- Pizzi (13), Riccilo Silva (4), Miguel Arguello (0), Sánchez Blaya (14), Strella Kaltenbach. DT-

Parciales: 15 – 5; 23 – 26; 42 – 35 y 53 – 61. 

 

Fuente: Prensa ABO

 

