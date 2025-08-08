El Museo Hogar Municipal Loma Negra celebra su 11º aniversario | Infoeme
El Museo Hogar Municipal Loma Negra celebra su 11º aniversario

El día 9 de agosto se cumplen 11 años de la inauguración del Museo Hogar de Loma Negra que nació como un esfuerzo conjunto de toda la comunidad, con la intención de reforzar nuestro patrimonio e identidad.

En el marco de este nuevo aniversario, se invita a participar de una visita guiada por las distintas salas del espacio, que se realizará este sábado 9, a las 16 horas, con entrada libre y gratuita.

El Museo Hogar de Loma Negra funciona en el antiguo Hogar Infantil (jardín de infantes), que fue el segundo en la provincia de Buenos Aires, inaugurado en el año 1939, y siendo su primer maestra  Lucía Quantín de Brié.

El jardín cumplía con el propósito de que niños y niñas de la comunidad obrera, compartieran nuevos aprendizajes, juegos y socialicen con los demás integrantes de la comunidad, ya que en el pueblo convivían más de veinte nacionalidades diferentes.

Al convertirse de jardín a museo conservó como pilar fundamental un concepto que lo define Museo Hogar apropiándose de la palabra “hogar” y del sentido que este significa, como lugar de encuentro y de re-unión.

