Llega “Atardecer Promos 2025”: un encuentro para celebrar a las juventudes | Infoeme
Jueves 07 de Agosto 2025 - 20:43hs
Jueves 07 de Agosto 2025 - 20:43hs
Olavarría
Infoeme
 |  comunidad
 - 7 de Agosto de 2025 | 19:46

Llega “Atardecer Promos 2025”: un encuentro para celebrar a las juventudes

Será este sábado 9 de agosto en la Casa del Bicentenario. Habrá DJ, glitter bar, stand de fotos, foodtruck y exhibición de banderas de promociones y centros de estudiantes. 

Este sábado 9 de agosto se llevará a cabo “Atardecer Promos 2025”, una jornada pensada para acompañar y celebrar a las y los estudiantes que transitan su último año de la escuela secundaria.

La propuesta se desarrollará de 17 a 19.30 horas en la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

El encuentro contará con una programación variada y pensada especialmente para las adolescencias: Set en vivo de Haze DJ, Glitter Bar, stand de fotos y fotógrafo profesional, foodtrucks, exhibición de banderas de promociones y centros de estudiantes.

“Atardecer Promos 2025” busca generar un espacio de encuentro, disfrute y visibilización para quienes están culminando un ciclo tan importante como lo es la escuela secundaria, promoviendo el derecho a la participación, a la identidad y a la celebración colectiva.

"Desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos se apuesta a seguir construyendo políticas públicas que reconozcan a las juventudes como protagonistas de sus trayectorias, promoviendo espacios donde puedan expresarse, compartir y habitar la ciudad desde la alegría y el cuidado", indicaron desde el Municipio.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME