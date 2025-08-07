Llega “Atardecer Promos 2025”: un encuentro para celebrar a las juventudes

Este sábado 9 de agosto se llevará a cabo “Atardecer Promos 2025”, una jornada pensada para acompañar y celebrar a las y los estudiantes que transitan su último año de la escuela secundaria.

La propuesta se desarrollará de 17 a 19.30 horas en la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

El encuentro contará con una programación variada y pensada especialmente para las adolescencias: Set en vivo de Haze DJ, Glitter Bar, stand de fotos y fotógrafo profesional, foodtrucks, exhibición de banderas de promociones y centros de estudiantes.

“Atardecer Promos 2025” busca generar un espacio de encuentro, disfrute y visibilización para quienes están culminando un ciclo tan importante como lo es la escuela secundaria, promoviendo el derecho a la participación, a la identidad y a la celebración colectiva.

"Desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos se apuesta a seguir construyendo políticas públicas que reconozcan a las juventudes como protagonistas de sus trayectorias, promoviendo espacios donde puedan expresarse, compartir y habitar la ciudad desde la alegría y el cuidado", indicaron desde el Municipio.