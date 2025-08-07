Mateo Macrini jugará la próxima temporada en Unión

Mateo Macrini se transformó en las últimas horas en jugador de Unión y jugará otra temporada en la segunda categoría del básquet argentino.

El “Quincho” que volverá a tener a Juan Aquino como DT y jugará su tercera temporada seguida en Liga Argentina, sigue armando su plantel y en las últimas horas oficializó una de las negociaciones que tenía cerradas desde hace un tiempo.

El alero olavarriense Mateo Macrini se transformó en la quinta pieza que el equipo marplatense y se suma a los ya confirmados Guillermo Navarro, Mika Montoya, Álvaro Yarza y Matías Carneglia.

En El Talar, su último equipo, el basquetbolista formado en El Fortín promedió 14,46 minutos, 7,4 puntos y 2,46 rebotes en 28 cotejos de serie regular.