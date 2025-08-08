Realizarán una peña folclórica a beneficio de Talleres Protegidos

Desde Hogar y Talleres Protegidos Olavarría están organizando un nuevo evento para recaudar fondos y lo harán con una Peña folklórica y show musical el sábado 13 de septiembre desde las 20.30 en el salón vidriado de la Sociedad Rural.

El evento contará con la animación de "Corazón Criollo" y el cierre de "Gustavo Corvi Trio". Como invitados especial estarán Esteban Muia y "Florencia Lario y El Arrebol" con un contagioso repertorio.

Habrá servicio de Cantina. Las entradas están en venta en Talleres Protegidos (Lavalle 2943) y Mate Amargo. Las anticipadas $ 8.000 y en puerta $ 10.000.