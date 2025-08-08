Realizarán una peña folclórica a beneficio de Talleres Protegidos | Infoeme
Viernes 08 de Agosto 2025 - 14:07hs
13°
Viernes 08 de Agosto 2025 - 14:07hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  comunidad
 - 8 de Agosto de 2025 | 11:28

Realizarán una peña folclórica a beneficio de Talleres Protegidos

Será el sábado 13 de septiembre en la Sociedad Rural.

Desde Hogar y Talleres Protegidos Olavarría están organizando un nuevo evento para recaudar fondos y lo harán con una Peña folklórica y show musical el sábado 13 de septiembre desde las 20.30 en el salón vidriado de la Sociedad Rural.

El evento contará con la animación de "Corazón Criollo" y el cierre de "Gustavo Corvi Trio". Como invitados especial estarán Esteban Muia y "Florencia Lario y El Arrebol" con un contagioso repertorio.

Habrá servicio de Cantina. Las entradas están en venta en Talleres Protegidos (Lavalle 2943) y Mate Amargo. Las anticipadas $ 8.000 y en puerta $ 10.000.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME