Un año de “Salud Te Escucha”, el espacio de respuesta y acompañamiento en el Hospital Municipal

El Municipio de Olavarría, a través del Consejo Administrativo de Salud, recuerda a la comunidad de todo el Partido la vigencia y disponibilidad del Programa “Salud Te Escucha”, un espacio de asistencia y acompañamiento que se encuentra ubicado en pleno corazón del Hospital Municipal, con el objetivo de que las personas que allí se acerquen puedan contar con una respuesta concreta y efectiva a cualquier tipo de consulta.

El espacio se encuentra ubicado en el sector de guardia del Hospital Municipal Doctor Héctor Cura, lindero a la farmacia del centro asistencial local. Allí personal municipal se encuentra las 24 horas del día, los 7 días de la semana a disposición de pacientes, familiares o allegados, con el objetivo de orientarlos ante cualquier inquietud.

En ese sentido el Programa, que cumple ya un año de vigencia, se erige también como un complemento a la tarea que realiza el personal administrativo y de salud, buscando con ello optimizar tiempos, respuesta y, por ende, mejorar la experiencia de cada persona que deba acercarse al Hospital. Una vinculación basada en el conocimiento, pero también en la empatía. La atención es personalizada, sin intermediarios y en la sede del centro asistencial.

Salud Te Escucha

El Programa Municipal “Salud Te Escucha” integra políticas de formación y capacitación para el equipo de salud (médicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo); desarrollo de acciones específicas de humanización de los cuidados (objetivos específicos para cada nivel de atención); fortalecimiento de la autonomía del paciente en la toma de decisiones y desarrollo de protocolos de abordaje.

Fue en el marco de este programa que se dispuso la presencia de los box de Escucha Activa “Salud Te Escucha”; con atención las 24 horas, bajo la premisa de fomentar una relación colaborativa entre el equipo de salud y el paciente, considerando su historia personal, garantizando su privacidad, buscando dar seguimiento a las necesidades planteadas de la mejor manera.

Para esto se documentan y se categorizan en:

– Resolución a corto plazo (orientaciones/obtención de derivaciones por mayor complejidad, detección de eventos adversos, etc).

– Resolución a mediano y largo plazo (cambios en sistema de otorgamiento de turnos, optimización del “portal del paciente”, cambios en la cultura organizacional).

Mediante “Salud te escucha” se ofrece un acompañamiento integral: se identifican necesidades específicas, a partir de lo cual se implementan acciones de acompañamiento integral mediante los dispositivos socio-sanitarios existentes.

De esta forma, se ofrece asistencia en situaciones de vulnerabilidad social, violencia, fase terminal y duelo. Detectado el inconveniente, mediante una relación empática y de cercanía, se interviene y se gestiona la solución del problema con personal abocado especialmente al programa y la disposición de una sede Administrativa.