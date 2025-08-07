Falleció el olavarriense que había sido atropellado en la ruta 65

En las últimas horas se confirmó el deceso del olavarriense de 45 años que fue embestido días atrás por un auto en la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 10 entre las localidades de Arribeños y Teodelina.

El impacto le ocasionó lesiones graves, por lo que permaneció internado en el Hospital Dr. Gutiérrez de Venado Tuerto hasta su fallecimiento en horas del miércoles.

El hombre fue identificado como Julio César Álvarez Pérez, de nacionalidad venezolana y radicado en Olavarría.

Respecto al siniestro, en causas que son materia de investigación, se cree que la víctima habría estado caminando por la cinta asfáltica cuando el conductor de un Fiat Cronos no habría advertido su presencia y terminó embistiéndolo.