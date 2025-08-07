Vuelve el boxeo profesional a Olavarría: debuta Mariana López y pasó por la balanza

Mariana López se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera, su debut como profesional y en la previa sorteó exitosamente el pesaje.

En la tarde de este jueves y en instalaciones de BinBaires se realizó la presentación y el pesaje oficial de la pelea profesional del festival organizado por Carlos López y el promotor FAB Ariel Zalazar.

La presentación del 88° festival “Al estilo Carlos López” marcará el retorno del boxeo profesional en Olavarría tras más de un año y cumpliendo con las reglamentaciones, Mariana López y Juliana Pettinato pasaron por la báscula. La olavarriense que se subirá al ring como profesional por primera vez marcó 51.200 y su rival bonaerense 52.100.

Posteriormente se llevó a cabo el lanzamiento oficial encabezado por Carlos López que agradeció como en cada oportunidad a los gimnasios que colaboran en cada evento y a “BinBaires porque nos apoyó desde el primer momento cuando les comenté de la pelea profesional”.

“Es una pelea muy especial para mí, acompañé la carrera de Mariana y es un placer para mi organizar lo que va a ser su debut que además va a ser terrible festival”, dijo el organizador próximo a cumplir 10 años promoviendo el deporte de los guantes en la Ciudad y alrededores.

La protagonista principal de la noche, Mariana “La Incorregible” López también tuvo momento para su palabra y sobre su debut sostuvo: “Nos preparamos muy bien para esto, hace dos años que boxeo y peleé 42 veces antes de esto y como toda boxeadora quiero ser campeona”.

Su rival de turno, Juliana “La Perla” Pettinato llega desde el conurbano bonaerense con 14 triunfos en su carrera y en su presentación de cara a su primera presencia en Olavarría dijo: “Desde chica me gustó el boxeo y me caracterizo porque voy al frente y soy muy aguerrida”.

“Va a ser una guerra que tenemos que disfrutar, por eso invitamos a todos a que nos acompañen”

Además de la pelea profesional que cerrará la programación del sexto festival del 2025 habrá 9 combates amateur con varios representantes locales y por primera vez en el año habrá exhibiciones.

Las actividades darán inicio a las 19:00 para las escuelas de boxeo y desde las 21:00 comenzará la programación que contará con la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo de Olavarría.

La programación:

Rodrigo Nievas (Videla Box) vs Jesús Coria (Bolívar)

Nadia Perez (Boxing Cos) vs Antonella Leiva (La Plata)

Junior Bargas (Matadero Box) vs Máximo Romero

Kevin Ferrara (Pendas Box) vs Nicolás Gallardo (Chino Box)

Sofía Olivetto (Oto Box) vs Daiana Márquez (Laprida)

Gonzalo Andrada (La Pampa) vs Cristian Leiva (Mar del Plata)

Diego Requena (Matadero Box) vs Santiago Sosa (La Pampa)

Emilio Barrios (Pendas Box) vs Rafael Tarraga (La Plata)

Franco Lafitte (Boxing Cos) vs Alexis Contini (La Plata)

Semifondo:

Tomás Coca (Turco Bo) vs Marcos Palacios (La Pampa)

Fondo:

Mariana López (Oto Box) vs Juliana Sofía Pettinato (Moreno)