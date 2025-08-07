Se viene una gran peña folclórica en el Club Pueblo Nuevo  | Infoeme
Se viene una gran peña folclórica en el Club Pueblo Nuevo 

Será a beneficio de la Cooperadora del Jardín 902 el próximo 23 de agosto en el salón del club Pueblo Nuevo. Martín Graff, el ballet “Herencia Serrana”, “Los de Acá” y Show Mari Sar, entre los números destacados. 

Organizada a beneficio de la Cooperativa del Jardín 902, se viene una gran peña folclórica en el Club Pueblo Nuevo, que tendrá varios espectáculos y la participación de Herederos y otros grupos locales que amenizarán una gran noche.

Será el próximo 23 de agosto desde las 20:30 horas en el Club Pueblo Nuevo (Belgrano y Chacabuco). 

Se presentarán integrantes del ballet “Herencia Serrana”, Show Mari Sar, “Los de acá”, Martín Graff y el cierre estará a cargo de Herederos, un grupo que de gran presente en nuestra ciudad y la región.

Las entradas anticipadas ya están a la venta y se pueden reservar a través del 2284-557028.

Desde la organización se informó que habrá servicio de cantina para aquellos que deseen comer en el lugar y disfrutar de un gran momento con shows, música y baile para disfrutar en el Club Pueblo Nuevo y a beneficio de la Asociación Cooperadora del Jardín 902.

 

 

