Organizada a beneficio de la Cooperativa del Jardín 902, se viene una gran peña folclórica en el Club Pueblo Nuevo, que tendrá varios espectáculos y la participación de Herederos y otros grupos locales que amenizarán una gran noche.

Será el próximo 23 de agosto desde las 20:30 horas en el Club Pueblo Nuevo (Belgrano y Chacabuco).

Se presentarán integrantes del ballet “Herencia Serrana”, Show Mari Sar, “Los de acá”, Martín Graff y el cierre estará a cargo de Herederos, un grupo que de gran presente en nuestra ciudad y la región.

Las entradas anticipadas ya están a la venta y se pueden reservar a través del 2284-557028.

Desde la organización se informó que habrá servicio de cantina para aquellos que deseen comer en el lugar y disfrutar de un gran momento con shows, música y baile para disfrutar en el Club Pueblo Nuevo y a beneficio de la Asociación Cooperadora del Jardín 902.