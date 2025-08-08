El Museo Dámaso Arce celebra el Mes de las Infancias con múltiples talleres

El Museo Dámaso Arce, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, invita a toda la comunidad a participar de las diferentes propuestas que se desarrollarán en el espacio durante el mes de agosto, en el marco de los festejos por el Mes de las Infancias.

Dentro de la muestra titulada “Mundos para mirar de cerca” de Eugenio Deoseffe, que se encuentra instalada en Sala 2 del MDA, habrá diferentes talleres, que se iniciarán este fin de semana.

A continuación, se detallan todas las actividades pensadas especialmente para las niñeces, que se llevarán a cabo a partir de las 16 horas:

Domingo 10 de agosto

Taller “Títeres de varilla”.

A través de una propuesta lúdica con la temática del pintor Quinquela Martín, las niñeces podrán crear sus propios títeres de varilla para luego llevarlos a un pequeño teatro comunitario. Destinado a las niñeces (a partir de los 6 años de edad). Cupos limitados, por orden de llegada.

Sábado 16 de agosto

Taller de “Títeres de dedo”

Una propuesta lúdica musicalizada, en la cual se pueden retratar diferentes animales tridimensionales, para utilizar en los dedos. Destinado a las niñeces(a partir de los 6 años de edad). Cupos limitados, por orden de llegada.

Sábado 23 de agosto

Taller de “Sombras creativas”

Propuesta destinada a personas con discapacidad donde se experimentará con diferentes objetos y técnicas, para representar figuras y potenciar la creatividad. Cupos limitados, por orden de llegada.

Domingo 24 de agosto

Proyección del film “Los Muppets”

Sinopsis: Walter, el fanático más grande de los Muppets a nivel mundial, está de vacaciones en Los Ángeles con sus amigos Gary y Mary. Ellos descubren que el codicioso Tex Richman planea demoler el Teatro Muppet y buscar petróleo en la parcela. Desesperados por salvar el lugar, los tres amigos unen fuerzas con Kermit para que se reúna con Miss Piggy, Fozzie y el resto de los Muppets y organizar un teletón para reunir el dinero (duración 1 h 43 min). Destinada a todo público.

Sábado 30 de agosto

Taller de “Figuras móviles”

A través de diferentes personajes, cada participante podrá llevarse una figura móvil o marioneta. Destinado a las niñeces (a partir de los 6 años de edad). Cupos limitados, por orden de llegada.

Domingo 31 de agosto

Taller de “Títeres de varilla”

A través de una propuesta lúdica con la temática del pintor Quinquela Martín, los asistentes podrán crear sus propios títeres de varilla para luego llevarlos a un pequeño teatro comunitario. Destinado a las niñeces (a partir de los 6 años de edad). Cupos limitados, por orden de llegada.

En el caso de los talleres se requiere que los niños estén acompañados por un adulto. También, cabe aclarar que no es necesario concurrir con material alguno, ya que en todos los casos, serán proporcionados por parte del tallerista.

Horarios para visitar la muestra

Aquellas personas interesadas en recorre la muestra “Mundos para mirar de cerca”, podrán acercarse al MDA, de martes a jueves de 8 a 12 horas y de 13 a 17 horas, viernes de 8 a 12 horas y de 13 a 18 horas. Mientras que sábados, domingos y feriados, el espacio abre sus puertas de 15 a 18 horas.

Se recuerda que el Museo “Dámaso Arce”, se encuentra ubicado en calle San Martín 2862. Por informes, consultas y más detalles sobre las actividades, se puede escribir al mail del museo: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar. Entrada libre y gratuita.