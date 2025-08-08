Bomberos de Olavarría incorporó nueva tecnología de geolocalización para optimizar las emergencias

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría sumó recientemente una herramienta tecnológica clave: una tablet que permitirá optimizar la geolocalización durante intervenciones, tanto en la ciudad como en zonas rurales.

La iniciativa surge ante la necesidad de adaptarse a los cambios en el nombramiento de las calles y la apertura de nuevas arterias, especialmente en barrios periféricos. “Antes trabajábamos con números de calle, ahora muchas tienen nombres y, en ocasiones, desconocemos las direcciones. Con la tablet cargamos la ubicación desde el cuartel y el GPS nos lleva directamente al lugar, evitando pérdidas de tiempo”, se detalló desde el cuerpo activo.

El dispositivo también tendrá otras funciones estratégicas como:

Asistencia en accidentes vehiculares: contará con la guía digital de la marca Holmatro, que indica los puntos de corte más seguros en cada modelo y año de automóvil para facilitar y agilizar la liberación de víctimas.

Protocolos ante materiales peligrosos: incorporará la guía digital de emergencias químicas, reemplazando el actual formato en papel, para identificar rápidamente el tipo de sustancia y el procedimiento de intervención más seguro.

Geolocalización rural: gracias al sistema municipal de “tranqueras geolocalizadas”, permitirá llegar con precisión a campos y zonas rurales ante incendios u otros incidentes.

Raúl Ferreira, Comandante General del Cuerpo, destacó el esfuerzo de la Comisión Directiva para concretar esta compra y adelantó que el objetivo es equipar a cada destacamento con al menos una unidad de este tipo. “Es una inversión que se traducirá en respuestas más rápidas y seguras, tanto en la ciudad como en el campo”, señaló.

Esta incorporación marca un paso más hacia la modernización operativa de Bomberos Olavarría, reafirmando su compromiso con la eficiencia, la seguridad y el servicio a la comunidad.