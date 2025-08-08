5 Quillas: clasificación al Campeonato Argentino para Margonari

En Rosario se completó la 3° etapa del Circuito Argentino de Billar y entre más de 180 jugadores de todo el país hubo presencia olavarriense.

El certamen que tuvo lugar en las instalaciones del Social Zona Sud de Rosario, el club más grande del país estuvo reservado desde Promocional a Máster y contó con la participación de Omar Nicolás Margonari en representación del Club Español.

El olavarriense ganó su zona el día viernes y cayó en etapas de cruce de zonas, pero igualmente selló su presencia en el Campeonato Argentino de Primera categoría a realizarse en Córdoba en el mes de noviembre.

El Máster rosarino Marcelo Della Gaspera fue el campeón tras vencer al Máster Federico Córdoba.

Por otro lado, se anunció la realización de la tercera y última edición de la Copa Buenos Aires en el Club Unidos de Tandil. El certamen para todas las categorías sin hándicap, tendrá durante dos días la disputa de las zonas y el domingo se jugarán las finales.