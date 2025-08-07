El Selectivo Sub16 Femenino entrenó en Estudiantes

Jugadoras de toda la Región de la categoría Sub16 se dieron cita en la cancha sintética del Parque Guerrero para un nuevo entrenamiento de la Selección.

La práctica dirigida por Francisco Amoroso constó de 4 horas e incluyó un amistoso ante la Primera Femenina de Estudiantes y estuvieron presentes Elena Arcumano, Mercedes Olivieri, Milagros Amoroso Alcaza y Ema Ramírez, jugadoras del “Bataraz”.

Por su parte, durante el pasado miércoles y jueves, en doble jornada en Independiente de Tandil, entrenó la Preselección Sub14 de Damas con cuatro jugadoras de Estudiantes, Ignacia Arouxet, Clara Matharán, Clara Izzi y Emilia López Espinosa.

Fuente: Prensa CAE