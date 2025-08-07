El Selectivo Sub16 Femenino entrenó en Estudiantes | Infoeme
Jueves 07 de Agosto 2025 - 22:07hs
Jueves 07 de Agosto 2025 - 22:07hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Hockey
 - 7 de Agosto de 2025 | 20:58

El Selectivo Sub16 Femenino entrenó en Estudiantes

Este sábado, la cancha de hockey de Estudiantes fue anfitriona de un nuevo entrenamiento del Selectivo de la Federación Tandilense de Hockey Sub16.

Jugadoras de toda la Región de la categoría Sub16 se dieron cita en la cancha sintética del Parque Guerrero para un nuevo entrenamiento de la Selección.

 

La práctica dirigida por Francisco Amoroso constó de 4 horas e incluyó un amistoso ante la Primera Femenina de Estudiantes y estuvieron presentes Elena Arcumano, Mercedes Olivieri, Milagros Amoroso Alcaza y Ema Ramírez, jugadoras del “Bataraz”.

 

Por su parte, durante el pasado miércoles y jueves, en doble jornada en Independiente de Tandil, entrenó la Preselección Sub14 de Damas con cuatro jugadoras de Estudiantes, Ignacia Arouxet, Clara Matharán, Clara Izzi y Emilia López Espinosa.

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME