Liga Profesional: Salle y Cardillo, los que sumaron minutos | Infoeme
Domingo 31 de Agosto 2025 - 23:59hs
17°
Domingo 31 de Agosto 2025 - 23:59hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 31 de Agosto de 2025 | 22:44

Liga Profesional: Salle y Cardillo, los que sumaron minutos

En el transcurso del fin de semana la Liga Profesional completó una nueva fecha y fue con presencia olavarriense y minutos para dos de los futbolistas.

Foto: Gentileza Nair Safenraiter

El Torneo Clausura de la máxima categoría de la Asociación del Fútbol Argentino jugó la 7° fecha y fueron seis los futbolistas de Olavarría en consideración.

 

Mauricio Cardillo y Juan Ignacio Barbieri en Independiente Rivadavia, Santiago Salle en San Martín, Lucio Falasco en Aldosivi y Mateo Mendía y Lucas Janson en Boca Juniors fueron tenidos en consideración, pero sólo dos sumaron minutos.

 

Durante la jornada del último sábado, Independiente Rivadavia volvió al triunfo al derrotar como local 2 a 1 a Argentinos Juniors. En la “Lepra” de Mendoza, Mauricio Cardillo y Juan Ignacio Barbieri fueron suplentes, pero sólo el volante ingresó en el complemento.

 

Ya en la jornada dominical, hubo duelo de equipos con presencia olavarrienses en el “José María Minella” de Mar del Plata en el cruce entre Aldosivi y Boca Juniors. Fue triunfo 2 a 0 del “Xeneize”.

 

Lucio Falasco volvió a la consideración en el primer equipo y estuvo en el banco de suplentes del “Tiburón”, mientras que Lucas Janson y Mateo Mendía no vieron acción en el elenco ganador.

 

Cerrando el fin de semana, San Martín no pudo en su visita al “Monumental” y cayó 2 a 0 ante River Plate.

 

Santiago Salle fue titular en el equipo de San Juan y se retiró a los 84´ luego de ser elegido la figura de la cancha y sostuvo: “No hubo mucha diferencia. Le creamos situaciones, pero ellos hicieron los goles y no queda otra que levantarnos y seguir”.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME