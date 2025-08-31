Liga Profesional: Salle y Cardillo, los que sumaron minutos

El Torneo Clausura de la máxima categoría de la Asociación del Fútbol Argentino jugó la 7° fecha y fueron seis los futbolistas de Olavarría en consideración.

Mauricio Cardillo y Juan Ignacio Barbieri en Independiente Rivadavia, Santiago Salle en San Martín, Lucio Falasco en Aldosivi y Mateo Mendía y Lucas Janson en Boca Juniors fueron tenidos en consideración, pero sólo dos sumaron minutos.

Durante la jornada del último sábado, Independiente Rivadavia volvió al triunfo al derrotar como local 2 a 1 a Argentinos Juniors. En la “Lepra” de Mendoza, Mauricio Cardillo y Juan Ignacio Barbieri fueron suplentes, pero sólo el volante ingresó en el complemento.

Ya en la jornada dominical, hubo duelo de equipos con presencia olavarrienses en el “José María Minella” de Mar del Plata en el cruce entre Aldosivi y Boca Juniors. Fue triunfo 2 a 0 del “Xeneize”.

Lucio Falasco volvió a la consideración en el primer equipo y estuvo en el banco de suplentes del “Tiburón”, mientras que Lucas Janson y Mateo Mendía no vieron acción en el elenco ganador.

Cerrando el fin de semana, San Martín no pudo en su visita al “Monumental” y cayó 2 a 0 ante River Plate.

Santiago Salle fue titular en el equipo de San Juan y se retiró a los 84´ luego de ser elegido la figura de la cancha y sostuvo: “No hubo mucha diferencia. Le creamos situaciones, pero ellos hicieron los goles y no queda otra que levantarnos y seguir”.