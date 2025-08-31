Torneo Zonal U15: derrotas para Olavarría y tercer puesto | Infoeme
Domingo 31 de Agosto 2025
Infoeme
 deportes
 Zonal U15
 31 de Agosto de 2025

Torneo Zonal U15: derrotas para Olavarría y tercer puesto

La Selección de Olavarría U15 Femenina concluyó este domingo el Torneo Zonal y fue con dos derrotas para finalizar en el tercer puesto.

Fotos: prensa ABO

En Tres Arroyos concluyó el clasificatorio al Torneo Provincial organizado por la Federación Bonaerense de Básquet para la categoría U15 femenina y la ABO concluyó su participación sin conseguir victorias en el segundo día.

 

El equipo de la ABO se presentó en primer turno y no pudo ante Mar del Plata. Fue derrota 48 a 38 a pesar de los 11 puntos de Pilar García Maroa.

 

Luego, con la obligación de ganar para buscar la clasificación al certamen reservado para los mejores de la Provincia, volvió a ser derrota ante Tres Arroyos por 69 a 38. Pilar García Maroa con 13 puntos volvió a ser la jugadora destacada de Olavarría.

 

 

Finalmente fue tercer puesto para las representantes locales que se ubicaron detrás de Tres Arroyos que se consagró campeón y de Mar del Plata que tuvo en sus filas a Agostina Chantiri, la olavarriense que lleva adelante su formación en Quilmes.

 

Síntesis Tres Arroyos – Olavarría:

Estadio: Mario Pérez – Huracán

Tres Arroyos (69): Besmalinovich (8), Mongi Luzzi (0), Groenenberg (6), Olivera Senosiain (17), Monge (0) -FI- Villaba (9), Di Stefano (7), Falcón (9), Iparraguirre (3), Aymonino (7), D´Angelo (2), Baigorria (1). DT- 

Olavarría (38): Castañares (2), Panzardi (4), Stork, V. (3), Elbey (3), Tomassi Alcobedo (0) -FI- Barrera (3), García Maroa (13), Cebrero (0), Bringas Medina (2), Bellinzoni (2), Stork (4), Teves (2). DT- Irineo Galli

Parciales: 18 – 05; 34 – 14; 53 – 23 y 69 – 38.

 

