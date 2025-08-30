Liga Pre-Federal: pasó otra fecha y debutó Thiago Ciappina

La competencia que otorga clasificaciones a la Liga Federal completó un nuevo fin de semana de acción en todo el territorio nacional y fue con varias presentaciones olavarrienses.

En la Zona Sur de la competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet, fue nutrida la presencia de los representantes locales, pero se destacó el primer triunfo de Unión y Progreso de Tandil ante Alumni de Orense en la noche del sábado.

En el Gigante de Villa Italia, el “Villero” derrotó 77 a 72 al equipo que venía invicto y fue con destacada participación de Iván Leal y Sebastián Dupin. Leal terminó el partido con 34 minutos y 19 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias y 1 recupero y Dupin sumó 17 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperos y 2 tapas en 29:04.

Por otro lado, en Mar del Plata, Kimberley recibió a Independiente y fue triunfo del “Rojinegro” por 84 a 81 por el aporte de Ariel Weisbeck que definió el cruce de elencos con presencia de nacidos en Olavarría. Weisbeck, con pocos segundos por jugar, con cuatro tiros libres, dio vuelta el resultado y terminó el partido con 11 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 29:20.

Gastón Di Salvo, en 24:11 minutos en cancha, sumó 5 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero en el elenco ganador y en el representante de Mar del Plata, Simón Silber jugó 35:19 minutos con 9 puntos, 1 rebote y 1 asistencia.

Por último, en la región sur, hubo poco aporte de Martín Delgado en la derrota de Sarmiento ante Estudiantes. El platense radicado en Olavarría completó el partido con 4 puntos, 3 rebotes y 3 tapas.

Además, en la Zona Norte, Grupo A, se produjo el debut de Thiago Ciappina en la categoría con poco más de 3 minutos y 2 rebotes. Fue en la derrota de Barrio Alegre por 96 a 48 ante Los Indios en Junín.

En la Zona D, Atenas sigue con su andar victorioso y en condición de local venció 73 a 64 a Club Ciudad de Campana. Ignacio Aman completó 18:27 minutos con 4 puntos y 3 rebotes y Santiago Aman terminó el partido con 11 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 2 recuperos.

Banco Provincia, por su parte, perdió su segundo partido seguido. Fue 92 a 91 ante La Emilia en suplementario tras igualar en 77 a pesar de los 13 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperos y 1 tapa de Eugenio Bajamón en 34:31 minutos.

En la Liga Provincial de Entre Ríos, Santa Rosa derrotó en condición de visitante a San José por 76 a 61. Mauricio Pane fue el goleador con 22 puntos en 24:22 minutos, también tomó 3 rebotes.