Torneo Pre-Federal: cómodo triunfo para el “Bata” en el Maxigimnasio

La Zona Sur de la competencia clasificatoria a la Liga Federal completó su tercera fecha y fue con festejo, como local, para Estudiantes.

El “Bataraz” venció 87 a 64 a Sarmiento y sumó su segunda conquista en condición de local en el certamen que regula la Federación Bonaerense de Básquet. Nicolás Lorenzo con 20 puntos fue el máximo goleador de la noche.

Ante un buen marco de público, los dirigidos por Mauricio Beltramella tuvieron dominio total de las acciones y se aseguraron la victoria mucho antes del final que quedó reservado para el estreno de varios juveniles.

Había iniciado con poco goleo el duelo en el “Maxi, pero con el correr de los minutos, Estudiantes se despegó porque aprovechó distracciones defensivas de su rival para llegar al gol fácil y porque intensificó en defensa y permitió pocas conversiones.

Historia que repitió en los segundos diez minutos hasta que llegó la reacción visitante que en una ráfaga se puso en partido y obligó a la detención antes del descanso largo.

Sirvió el entretiempo para el elenco de Olavarría que le bastaron un par de ofensivas en el tercer parcial para llegar a la veintena de puntos de ventaja y desde ahí controlar, sin inconvenientes, el reloj y la diferencia a su favor.

Con todo dicho fue tiempo del estreno de los juveniles y sumar una nueva victoria en condición en el Parque Guerrero, donde el próximo viernes se jugará una nueva edición del “Clásico de la Ciudad”.

Síntesis Estudiantes – Sarmiento:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Suárez, D. y Maiola, E.

Estudiantes (87): Silveyra (7), Lorenzo (20), Masson (8), Piccinelli (18), Dilascio (10) -FI- Macrini (8), Callegaro (0), Framiñan (16), Cuadrillero (0), Paladino (0), Márquez Hermida (0), Marín (0). DT- Mauricio Beltramella

Sarmiento (64): Rincón (22), Verdechia (15), Marsal (2), Sciamanna (8), Delgado (4) -FI- López (1), Valenzuela (0), Ger (5), Ferreyra (0), Carricajo (7). DT- Denis Casalino

Parciales: 31 – 15; 48 – 38; 71 – 49 y 87 – 64