Torneo Zonal U15: Olavarría debutó con triunfo

El gimnasio del Club Huracán de Tres Arroyos alberga la competencia fiscalizada por la Federación Bonaerense de Básquet y en el estreno el equipo de la Asociación de Básquet de Olavarría debutó con victoria.
Olavarría derrotó 123 a 23 a la Asociación de Básquet de Sudoeste en el estreno del torneo clasificatorio al Torneo Provincial. Trinidad Castañares fue la jugadora destacada con 23 puntos.
Dominio absoluto tuvo la selección local que no tuvo complicaciones para asegurar su primer triunfo en el certamen donde además logró minutos y puntos para todas las deportistas en formación.
La programación continuará en la jornada del domingo con la segunda y tercera fecha para conocer al campeón de la Zona Sur.
La programación
Domingo:
9:00 hs.: Mar del Plata vs Olavarría
11:00 hs.: Tres Arroyos vs BASO
16:30 hs.: Mar del Plata vs BASO
18:30 hs.: Tres Arroyos vs Olavarría
20:00 hs.: Ceremonia de premiación
Síntesis Olavarría – BASO:
Estadio: Mario Pérez
Árbitros:
Olavarría (123): Stork, M. (4), Castañares (23), Panzardi (9), Cebrero (4), Elbey (14) -FI- Teves (2), Bellinzoni (20), Bringas Medina (14), García Maroa (5), Stork, V. (12), Tomassi (11), Barrera (5). DT- Diego Lancione
BASO (23): García (0), Simón Fanti (4), Schiebelbein (2), Molina (3), Martínez (0) -FI- Galmez (2), Méndez (0), López (2), Dragani (8), Giacomodonato (2).
Parciales: 29 – 03; 56 – 11; 98 – 18 y 123 – 23