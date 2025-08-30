Torneo Zonal U15: Olavarría debutó con triunfo

El gimnasio del Club Huracán de Tres Arroyos alberga la competencia fiscalizada por la Federación Bonaerense de Básquet y en el estreno el equipo de la Asociación de Básquet de Olavarría debutó con victoria.

Olavarría derrotó 123 a 23 a la Asociación de Básquet de Sudoeste en el estreno del torneo clasificatorio al Torneo Provincial. Trinidad Castañares fue la jugadora destacada con 23 puntos.

Dominio absoluto tuvo la selección local que no tuvo complicaciones para asegurar su primer triunfo en el certamen donde además logró minutos y puntos para todas las deportistas en formación.

La programación continuará en la jornada del domingo con la segunda y tercera fecha para conocer al campeón de la Zona Sur.

La programación

Domingo:

9:00 hs.: Mar del Plata vs Olavarría

11:00 hs.: Tres Arroyos vs BASO

16:30 hs.: Mar del Plata vs BASO

18:30 hs.: Tres Arroyos vs Olavarría

20:00 hs.: Ceremonia de premiación

Síntesis Olavarría – BASO:

Estadio: Mario Pérez

Árbitros:

Olavarría (123): Stork, M. (4), Castañares (23), Panzardi (9), Cebrero (4), Elbey (14) -FI- Teves (2), Bellinzoni (20), Bringas Medina (14), García Maroa (5), Stork, V. (12), Tomassi (11), Barrera (5). DT- Diego Lancione

BASO (23): García (0), Simón Fanti (4), Schiebelbein (2), Molina (3), Martínez (0) -FI- Galmez (2), Méndez (0), López (2), Dragani (8), Giacomodonato (2).

Parciales: 29 – 03; 56 – 11; 98 – 18 y 123 – 23