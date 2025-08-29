Olavarría, anfitrión del Torneo Regional de rugby femenino

En el Salón Blanco de la Municipalidad de Olavarría se llevó a cabo el lanzamiento del Torneo Regional de rugby femenino que tendrá lugar en Estudiantes durante el fin de semana.

Encabezada por Juan Pablo Arouxet, Subsecretario de Deportes y Recreación y Enzo Jarrie, Director de Gestión Deportiva y la presencia de Lisandro Rampini de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y Marcos Coalla y Pablo Tricerri del Club Estudiantes, se oficializó la presentación del certamen clasificatorio al Nacional de Clubes que organiza la Unión de Rugby de Argentina.

“No es fácil formar equipos femeninos de rugby y que seamos centro de este evento es indudablemente una ventana”, comenzó diciendo Juan Pablo Arouxet luego de agradecer a la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires por elegir la Ciudad como sede de la importante competencia que reunirá a alrededor de 200 jugadoras de tres Uniones diferentes.

Entre sábado y domingo, en las tres canchas del Parque Guerrero se jugará la clasificación a la cita nacional y sobre la competencia, el representante de UROBA sostuvo: “Las tres canchas que tiene Estudiantes son de lo mejor que tiene la Unión y siempre que los necesitamos, el club está”.

“Estamos ansiosos de que inicie la competencia con la participación de UROBA, Mar del Plata y la Unión del Sur, en un gran nivel”, aseguró Lisandro Rampini además de confirmar que las dos jugadoras que tiene Olavarría en categoría formativa formarán parte del combinado juvenil que dirá presente.

Por último, los dirigentes de Estudiantes, Marcos Coalla y Pablo Tricerri coincidieron en que “ayudará a crecer la disciplina en la región y tenemos muchas expectativas. Nos gustan estos desafíos y estamos preparados para afrontarlos como equipo de trabajo”.