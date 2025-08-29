Patín Artístico: Estudiantes destacó en el “Vicente Chanclay”

El pasado fin de semana, representantes del patín de Estudiantes compitieron en la cita nacional y lograron ubicarse entre las mejores del país.

Macarena Zárate, Giuliana Áquila y Azul Gerbaix tuvieron una brillante actuación entre las mejores patinadoras del país.Fueron acompañadas por la profesora Mariana Espil.

En lo que respecta a resultados, Azul Gerbaix, fue cuarta en Promocional B Junior, mientras que Macarena Zárate fue quinta en Primera B Senior.

Por su parte, Giuliana Áquila finalizó en el puesto seis en Segunda B Juvenil entre 12 competidoras, mientras que fue 12° en Libre de la misma Categoría.

Fuente: Prensa CAE