Patín Artístico: Estudiantes destacó en el “Vicente Chanclay” | Infoeme
Viernes 29 de Agosto 2025 - 20:10hs
16°
Viernes 29 de Agosto 2025 - 20:10hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  Patín Artístico
 - 29 de Agosto de 2025 | 19:16

Patín Artístico: Estudiantes destacó en el “Vicente Chanclay”

En el Velódromo Vicente Chancay de San Juan, patinadoras del Club Estudiantes completaron sus presentaciones en el Nacional Absoluto y lograron destacadas actuaciones.

El pasado fin de semana, representantes del patín de Estudiantes compitieron en la cita nacional y lograron ubicarse entre las mejores del país.

 

Macarena Zárate, Giuliana Áquila y Azul Gerbaix tuvieron una brillante actuación entre las mejores patinadoras del país.Fueron acompañadas por la profesora Mariana Espil.

 

En lo que respecta a resultados, Azul Gerbaix, fue cuarta en Promocional B Junior, mientras que Macarena Zárate fue quinta en Primera B Senior.

 

Por su parte, Giuliana Áquila finalizó en el puesto seis en Segunda B Juvenil entre 12 competidoras, mientras que fue 12° en Libre de la misma Categoría.

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME