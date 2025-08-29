Tiro: título nacional para un representante local | Infoeme
Tiro: título nacional para un representante local

Juan Kauffmann se consagró campeón argentino en el Campeonato Nacional Juvenil que se completó el pasado fin de semana. Hubo más representantes del Tiro Federal de Olavarría.

En Buenos Aires se llevó a cabo la 47° edición de uno de los certámenes más importantes del calendario argentino y fue con destacadas actuaciones para la delegación olavarriense.

 

Juan Kauffmann, Tiara Rupell, Feliciano Casiraghi, Lucas Toledo, Agustín Donza Tomás Cabral compusieron la delegación del Tiro Federal que logró dos medallas.

 

Entre los resultados destacados, Juan Kauffmann logró la medalla de oro en su divisional, Caballeros Menores y entre las Damas categoría Mayor, fue tercera.

 

Además, Feliciano Casiraghi y Tomás Cabral se presentaron en Menores y en Mayores se presentaron Agustín Donza y Lucas Toledo.

 

Por otro lado, en las instalaciones del escenario olavarriense se llevó a cabo un torneo de Revolver grueso calibre "117° aniversario del TFO" donde se impuso Darío Martínez con 167 puntos. Lo escoltaron Máximo Martínez y Gerardo Reyes.

 

Fuente: prensa TFO

 

