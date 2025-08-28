Hockey: continuidad del calendario para los Caballeros y las “Mamis”

El hockey del Club Estudiantes no detiene la actividad y mientras sigue sumando representantes en certámenes nacionales, se jugaron nuevas fechas en los Torneos de la Federación Tandilense de Hockey y de la Asociación Azuleña.

Durante el último domingo, los Caballeros de Estudiantes recibieron este domingo a MDQ 06 de Mar del Plata y sumaron dos triunfos, un empate y una derrota. Se jugó la Categoría Formativa de Sub 10/12.

Por otro lado, las “Mamis” jugaron la octava fecha del Torneo de Damas B y cayeron ante EDAL.

Los resultados:

Caballeros

Sub14:

CAE 0 – 1 MDQ 06

Sub16:

CAE 2 (Adriano Quintana y Clara Izzi) – 1 MDQ 06

Sub19:

CAE 4 (Victoria Meira -2-, Gino Arcumano y Emilia Martínez Amoroso) – 2 MDQ 06

Primera:

CAE 2 (Germán Benítez y Claudio Alcaza) – 4 MDQ 06

Máster

EDAL 2 – 1 (Lucrecia González Sábato) CAE

Fuente: Prensa CAE