Rugby: las juveniles del “Bata” presenciaron el triunfo de Los Pumas

Juveniles del “Bata” presentes en el histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks.

En un día histórico para el rugby argentino, una delegación de Juveniles M16 y M18 tuvieron una jornada espectacular con un entrenamiento por la mañana en el Club Pucara, y luego, por la tarde noche, fueron espectadores del gran triunfo de Los Pumas por sobre Nueva Zelanda por 29-23 en el marco del “The Rugby Championship” en el estadio de Vélez.

Los olavarrienses presenciaron un día histórico para el rugby nacional, ya que fue la primera victoria de local de Los Pumas sobre Nueva Zelanda en territorio argentino.

Fuente: Prensa CAE