Básquet Formativo: el Torneo Oficial ya se juega en las dos Zonas

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas completó un nuevo fin de semana y fue con el estreno de la Zona A.

Entre sábado y domingo, en diferentes escenarios se completaron la más de veintena de partidos que correspondieron a la fecha inaugural de la Zona A y a la 3° fecha de la B.

Los resultados:

Racing (O) – Estudiantes:

Mini: 00 – 20

U13: 23 – 87

U15: 37 – 63

U17: 50 – 56

Loma Negra – Chacarita:

Mini: 00 – 20

U13: 55 - 52

U15: 00 - 20

U17: 44 - 55

San Martín – Independiente:

U13: 76 – 39

U15: 39 – 48

U17: 29 – 97

Racing (L) – Sport Club Trinitarios:

Mini: 00 – 20

U13: 61 – 45

U15: 67 – 61

El Fortín – Pueblo Nuevo:

Mini: 20 – 60

U15: 60 – 20

U15 “B”: 62 – 34

U17: 57 – 58

Ferro – Las Flores Básquet:

Mini: 00 – 20

U13: 48 – 49

U15: 56 – 18