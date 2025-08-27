Básquet Formativo: el Torneo Oficial ya se juega en las dos Zonas | Infoeme
Miércoles 27 de Agosto 2025 - 19:52hs
14°
Miércoles 27 de Agosto 2025 - 19:52hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Formativo
 - 27 de Agosto de 2025 | 19:26

Básquet Formativo: el Torneo Oficial ya se juega en las dos Zonas

El pasado fin de semana hubo actividad para el básquet formativo olavarriense y fue con el estreno de la Zona que le faltaba al Torneo Oficial.

Fotos: Andrés Arouxet

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas completó un nuevo fin de semana y fue con el estreno de la Zona A.

 

 

Entre sábado y domingo, en diferentes escenarios se completaron la más de veintena de partidos que correspondieron a la fecha inaugural de la Zona A y a la 3° fecha de la B.

 

Los resultados:

Racing (O) – Estudiantes:

Mini: 00 – 20 

U13: 23 – 87

U15: 37 – 63

U17: 50 – 56

 

 

Loma Negra – Chacarita:

Mini: 00 – 20 

U13: 55 - 52 

U15: 00 - 20

U17: 44 - 55

 

San Martín – Independiente:

U13: 76 – 39 

U15: 39 – 48 

U17: 29 – 97

 

Racing (L) – Sport Club Trinitarios:

Mini: 00 – 20 

U13: 61 – 45 

U15: 67 – 61

 

El Fortín – Pueblo Nuevo:

Mini: 20 – 60 

U15: 60 – 20 

U15 “B”: 62 – 34 

U17: 57 – 58

 

Ferro – Las Flores Básquet:

Mini: 00 – 20 

U13: 48 – 49 

U15: 56 – 18 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME