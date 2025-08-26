Reserva AFA: la nueva fecha, con poca presencia olavarriense

Tan solo tres futbolistas olavarrienses iniciaron como titulares en las presentaciones de sus equipos en la 6° fecha del Torneo Proyección de Reserva.

Lucio Falasco, Bautista Biondi y Mateo Clemente, los tres futbolistas surgidos en Embajadores fueron titulares en sus equipos en la continuidad del segundo torneo del año, pero ninguno festejó.

Aldosivi, con Biondi y Falasco, no puso en su visita a La Plata y cayó ante Estudiantes por 4 a 1 y San Lorenzo, como local, perdió 1 a 0 ante Instituto con Clemente como arquero del “Ciclón”.

Por otro lado, Boca Juniors goleó a Banfield por 5 a 1 pero sin Mateo Mendía y Barracas Central se impuso 2 a 1 a Defensa y Justicia sin Martín Ferreyra.