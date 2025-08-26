Vuelven a restringir la circulación en el sector del Puente “Hermanos Emiliozzi”

El Municipio de Olavarría informó que durante las jornadas de este miércoles y jueves venideros continuarán los trabajos de recambio e instalación de nueva luminaria en torno al puente “Hermanos Emiliozzi”, por lo que se verá afectada la circulación vehicular por el sector.

Se dispondrá la presencia de personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana para la realización de labores preventivas, pero se solicita la precaución y colaboración de la comunidad.

Las tareas se iniciarán este miércoles desde las 7:30 horas, enmarcadas en el Programa Municipal que durante este 2025 ha contemplado la instalación de más de 800 luminarias en sitios estratégicos de todo el Partido de Olavarría.

Se prevé que el dispositivo se prolongue hasta alrededor de las 17 horas, con tareas que afectarán la circulación tanto del puente en sí, como por los accesos por colectoras.

El jueves los trabajos también están pautados entre las 7:30 y 17:30 horas aproximadamente. En ambas jornadas personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana desplegará trabajos preventivos, para permitir el normal y seguro desarrollo de los trabajos.