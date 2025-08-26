Edicto: citación del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 | Infoeme
Martes 26 de Agosto 2025 - 19:46hs
Edicto: citación del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3

Por UN DIA el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3, Secretaría Única de Azul, cita y emplaza por TREINTA DIAS, a herederos y acreedores de GRIMAUD RAQUEL NOEMÍ (DNI F 1831497).- Azul, de Agosto de 2025.

Atento lo establecido en el artículo 3ro. de la ley 25.506, en virtud de lo normado por el segundo párrafo del artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación y teniendo en cuenta que según la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia- "...en los instrumentos generados por medios electrónicos el requisito de la firma queda satisfecho si se utiliza una firma digital..." (S.C.B.A. Ac. A 74.409, in re "Carnevale, Cosme O. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria" del 8 de febrero de 2017), el presente se firma digitalmente (Art. 163, inc. 9 del C.P.C.C.).

