La Media Maratón de Buenos Aires, con presencia local

Atletas de diferentes grupos running de Olavarría dijeron presentes en los 21k de la Ciudad de Buenos Aires que fue la carrera más rápida de América.

La Medio Maratón de Buenos Aires organizada por Carreras y Maratones Ñandú sigue creciendo en cantidad de corredores y con más de 25000 atletas, además fue la prueba de 21k que recorrió sitios emblemáticos como los Bosques de Palermo, el Obelisco, el Teatro Colón y la Casa Rosada.

Jacob Kiplimo, corrió más rápido que nadie en la historia de la carrera marcando el récord de circuito con 58:29 y se quedó con el triunfo. Fue Laureano Rosa el mejor argentino con 1:04:08, en la 14° posición, y Florencia Borelli marcó un nuevo récord sudamericano con 1:09:21 en la rama femenina.

Entre las presencias olavarrienses que completaron el recorrido hubo atletas de Kilómetro 1111; Anabel Spina, Silvia Castellano, Virginia Brauton, Gabriela Celasco y Pablo Garay de Fox Run; Constancia Ciancio, Nicolás Loviso, Dana Vendeirinho, Agustina Lospice, Daniela Vales, Verónica Pérez, Josías Bertero, Agustín Torres y Damián Alcobedo de Running Olavarría.

Además, Mariano González; Emilia Vales, Estefania Iturrregui, Marcelo Marcos, Sandra Aguayo, Pablo Molina, Ángel Fleitas de Los Coyotes; Einar Iguerategui y Víctor Vaccaro de Ohana y de CB Running cruzaron el globo de llegada María Emilia Quiroga, Candelaria Hurtado, Sergio Iriarte, Micaela Adorno y Cecilia Pérez.