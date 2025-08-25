El Fortín le dio la bienvenida a sus consagrados atletas

Atletas de El Fortín integraron la Selección de Provincia de Buenos Aires en la cita nacional que tuvo en Córdoba y tras los podios obtenidos, tuvieron su recibimiento.

Úrsula Bellinzoni, Diego Clar y Juana Cisneros se lucieron en la pista del Polo Deportivo "Mario Alberto Kempes" y tras posicionarse entre los mejores atletas menores de 16 años del país, fueron recibidos tras su arribo a Olavarría.

La mejor actuación “Fortinera” fue la de Diego Clar que se consagró el mejor deportista argentino de la categoría en 295 metros con vallas, pero también las representantes femeninas se subieron al podio.

Los tres atletas entrenados por Jorge “Bobby” Bellinzoni regresaron de sus consagratorias actuaciones en la tarde de este lunes y fueron recibidos por familias, allegados y amistades en el predio que la entidad posee en la avenida Pellegrini.