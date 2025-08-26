Bomberos de Olavarría participó del curso de “Formador de Instructores” en Moreno

Integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría viajaron a la ciudad de Moreno para capacitarse en el curso de Formador de Instructores, organizado por la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el fin de semana, los Sub Oficiales Cristian Biscaino y Emilio Hernández representaron a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría en una importante instancia formativa. Con la aprobación de este curso, los participantes se convierten en referentes habilitados para dictar el curso de CEPI en la región, fortaleciendo el trabajo de instrucción y formación de bomberos en toda la jurisdicción.

Asimismo, por parte de la institución también participó Javier Domínguez, Subdirector Provincial de Capacitación, consolidando la presencia de Olavarría en el ámbito de la capacitación provincial.

Este nuevo paso reafirma el compromiso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría con la formación continua, clave para garantizar la seguridad y la eficiencia en cada intervención.