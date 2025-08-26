Provincia: ¿cuándo cobran los trabajadores estatales, docentes, personal de salud y judiciales?

- Según cronograma de la jurisdicción
Instituto de Previsión Social
- 29 de agosto
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
- 1 de septiembre
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
- 2 de septiembre
Ministerio de Salud
Caja de Policía
- 3 de septiembre
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Ministerio de Desarrollo Agrario
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Ministerio de Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
Autoridad del Agua
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. de Integración Social y Urbana (OPISU)
Poder Legislativo
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
- 4 de septiembre
Poder Judicial
- 5 de septiembre
Dirección General de Cultura y Educación
DiPrEGeP