Provincia: ¿cuándo cobran los trabajadores estatales, docentes, personal de salud y judiciales?

Ya están definidas las fechas de cobro de los haberes correspondientes a agosto para la administración pública bonaerense.

Ya están definidas las fechas de cobro de los haberes correspondientes al mes de agosto para la administración pública de la provincia de Buenos Aires: trabajadores estatales, docentes, personal de salud y judiciales.  
  • Según cronograma de la jurisdicción

Instituto de Previsión Social

  • 29 de agosto

Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda

  • 1 de septiembre

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

  • 2 de septiembre

Ministerio de Salud

Caja de Policía

  • 3 de septiembre

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaria General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Autoridad del Agua

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)

Ente Adm. Astilleros Río Santiago

Org. Prov. de Integración Social y Urbana (OPISU)

Poder Legislativo

Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

  • 4 de septiembre

Poder Judicial

  • 5 de septiembre

Dirección General de Cultura y Educación

DiPrEGeP

