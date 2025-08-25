Fútbol Menor: en el Buglione Martinese, se jugaron más pendientes | Infoeme
 25 de Agosto de 2025 | 21:20

Fútbol Menor: en el Buglione Martinese, se jugaron más pendientes

En la tarde de este lunes y en la continuidad de las fechas pendientes del Torneo Clausura “Eduardo `Topo´ Draghi”, hubo tres partidos en el Buglione Martinese.

Foto: Archivo

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas masculina jugó más duelos pendientes aprovechando la suspensión de la fecha correspondiente.

 

En el Buglione Martinese, Racing recibió a Ferro en las tres categorías mayores y logró una leve ventaja sobre tres cotejos.

 

Además, en El Predio del Parque Guerrero, Estudiantes también fue anfitrión del “Carbonero” en una nueva fecha del Torneo Proyección.

 

Los resultados:

En Séptima:

Racing 2 – 2 Ferro

En Sexta:

Racing 6 – 1 Ferro

En Quinta:

Racing 0 – 0 Ferro

 

Torneo Proyección

En Décima:

Estudiantes 3 – 0 Ferro 

En Novena:

Estudiantes 2 – 2 Ferro 

 

