Fútbol Menor: en el Buglione Martinese, se jugaron más pendientes

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas masculina jugó más duelos pendientes aprovechando la suspensión de la fecha correspondiente.

En el Buglione Martinese, Racing recibió a Ferro en las tres categorías mayores y logró una leve ventaja sobre tres cotejos.

Además, en El Predio del Parque Guerrero, Estudiantes también fue anfitrión del “Carbonero” en una nueva fecha del Torneo Proyección.

Los resultados:

En Séptima:

Racing 2 – 2 Ferro

En Sexta:

Racing 6 – 1 Ferro

En Quinta:

Racing 0 – 0 Ferro

Torneo Proyección

En Décima:

Estudiantes 3 – 0 Ferro

En Novena:

Estudiantes 2 – 2 Ferro