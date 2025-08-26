La Unión de Colectividades celebrará el Día del Inmigrante en el Centro Cultural

La Unión de Colectividades de Olavarría, en conjunto con el Municipio, llevará a cabo el domingo 14 de septiembre la Fiesta del Día del Inmigrante

La jornada se realizará en el Centro Cultural San José desde las 12, con la apertura del patio gastronómico de comidas típicas.

Desde las 15, se desarrollarán espectáculos de danzas tradicionales, charlas, talleres de idioma y mucho más para compartir.

Cabe destacar que la actividad es gratuita y abierta al público.

El Día Nacional del Inmigrante en Argentina se celebra el 4 de septiembre, en conmemoración de la fecha de 1812 en que se dictó la primera resolución para fomentar la inmigración al territorio nacional.