Lunes 25 de Agosto 2025 - 21:17hs
Lunes 25 de Agosto 2025 - 21:17hs
 provinciales
 25 de Agosto de 2025 | 20:31

Banco Provincia y Provincia NET lanzan un concurso millonario para premiar las mejores ideas en innovación financiera

La iniciativa está orientada a captar ideas que contribuyan a mejorar la experiencia de las personas usuarias de productos y servicios de la banca pública bonaerense, fortalecer la cercanía con la comunidad y fomentar el desarrollo productivo.

Banco Provincia y Provincia NET abren la inscripción al Concurso de Innovación Financiera, una iniciativa que busca promover el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a los servicios financieros. El certamen, que otorga premios por $18 millones, está orientado a captar ideas que mejoren la experiencia de las personas usuarias, fortalezcan la cercanía con la comunidad y contribuyan al desarrollo productivo, en línea con los valores institucionales del Banco.  

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años residentes en Argentina, y contempla una variedad de temáticas vinculadas a la innovación digital, la inclusión financiera y el fortalecimiento de los canales digitales de la banca pública bonaerense. 

Las propuestas tienen que aportar creatividad, aplicabilidad y soluciones a problemáticas actuales, con impacto positivo en el ecosistema financiero. Los proyectos podrán abordar temáticas como: 

-Funcionalidades en canales digitales: Cuenta DNI (Individuos y Comercios), el homebanking Banca Internet Provincia (BIP) y el portal de e-commerce Provincia Compras, entre otros. 

-Soluciones de cobro para comercios. 

-Productos de financiamiento para personas y empresas (grandes o MiPymes). 

-Ahorro e inversión. 

-Soluciones para el sector público. 

-Inclusión y educación financiera. 

-Finanzas abiertas. 

-Inteligencia de datos. 

-Otras innovaciones financieras. 

Los trabajos premiados recibirán: 

1er premio $ 10.000.000 

2do premio $ 5.000.000 

3er premio $ 3.000.000 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

Cada proyecto podrá estar integrado por una persona o por equipos de hasta cinco integrantes. La presentación deberá realizarse en formato PDF, convertido desde PowerPoint o Word, con una extensión sugerida de 15 a 20 páginas o diapositivas. 

El Comité Evaluador seleccionará seis proyectos finalistas, que serán presentados en una jornada presencial ante un jurado, encargado de elegir a los tres ganadores. 

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años residentes en el país. Quedan excluidos los empleados del Banco y Provincia NET, integrantes del Comité Evaluador y del jurado, así como sus familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad. 

La inscripción se realizará a través de un formulario digital ingresando mediante este link. Se deberán completar los datos personales, adjuntar el proyecto y aceptar las Bases y Condiciones. 

CRONOGRAMA

Inicio de inscripción: 13 de agosto de 2025 

Cierre de inscripción: 26 de septiembre de 2025 

Evaluación de proyectos: Del 29 de septiembre al 31 de octubre 

Anuncio de finalistas: 3 de noviembre 

Evento presencial y premiación: 26 de noviembre 

