Básquet Local: Independiente festejó en el adelantado

El Duggan Martignoni de Tandil recibió el duelo adelantado de una nueva fecha del Torneo Clausura y fue con festejo para el equipo local.

Foto: Fabián Casanella

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División inició con la 2° fecha y fue con festejo para Independiente.

 

El “Rojinegro” derrotó 86 a 74 a Racing en el duelo que abrió la 2° fecha del certamen olavarriense. Sebastián Ojeda en el local y Martín Santana en el “Chaira” fueron los máximos anotadores con 15 puntos.

 

Poco más de 72 horas después, Independiente y Racing volvieron a enfrentarse, pero fue con victoria para el elenco de Tandil que sigue de buena forma defendiendo su título.

 

El cotejo que sirvió a los dos planteles para seguir sumando rodaje de cara a las venideras presentaciones de la Liga Pre-Federal, tuvo a los anfitriones dominando de principio a fin y cuando logró una decena de puntos de ventaja la supo controlar y sumar su segundo festejo al hilo.

 

Síntesis Independiente – Racing:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros:

Independiente (86): Ojeda (15), Capristo (9), San Martín (9), Zulberti (12), Gutkin (10) -FI- Lasarte (11), Ullua (8), Pedone Diez (6), Turchi (4), Oliveri (0), Drysdale (2). DT- Emmanuel Hartstock

Racing (74): Ciuffetelli (13), Santana (15), D´Alessio, S. (8), Vázquez (7), Mondino (3) -FI- Quintana (6), D´Alessio, F. (4), Dieser Cataldi (3), Larregina (6), Villalba Dib (2), Cudrillero (7). DT- Matías Orlando

Parciales: 28 – 21; 52 – 44; 68 – 56 y 86 – 74 

 

